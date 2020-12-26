Бэйл отдал голевую передачу в составе «Тоттенхэма» впервые за 2855 дней

«Вольфсберг» принимает «Тоттенхэм» в 1/16 финала Лиги Европы.

В первом тайме матча Гарет Бэйл забил гол и сделал ассист.

Для валлийца это первая результативная передача в составе «Тоттенхэма» за 2855 дней. Он не ассистировал партнерам по лондонской команде с мая 2013 года.