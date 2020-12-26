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    Бэйл отдал голевую передачу в составе «Тоттенхэма» впервые за 2855 дней

    «Вольфсберг» принимает «Тоттенхэм» в 1/16 финала Лиги Европы.

    В первом тайме матча Гарет Бэйл забил гол и сделал ассист.

    Для валлийца это первая результативная передача в составе «Тоттенхэма» за 2855 дней. Он не ассистировал партнерам по лондонской команде с мая 2013 года.

    • В 2013 году «Реал» купил Бэйла за 101 миллион евро.
    • В 2020 году «Реал» отдал игрока «Тоттенхэму» в аренду до конца сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Squawka

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      mi8gfadeev 1 час назад


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      Рейтинг: +3731

      solodealer 1 час назад

      Мне "контракт по найму" Бэйла, почему-то, страшно напоминает контракт главы Газпрома Миллера: крайне неэффективно для компании и немыслимо прибыльно для персонажа)

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