Бэйл отдал голевую передачу в составе «Тоттенхэма» впервые за 2855 дней

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«Вольфсберг» принимает «Тоттенхэм» в 1/16 финала Лиги Европы.
В первом тайме матча Гарет Бэйл забил гол и сделал ассист.
Для валлийца это первая результативная передача в составе «Тоттенхэма» за 2855 дней. Он не ассистировал партнерам по лондонской команде с мая 2013 года.
- В 2013 году «Реал» купил Бэйла за 101 миллион евро.
- В 2020 году «Реал» отдал игрока «Тоттенхэму» в аренду до конца сезона.