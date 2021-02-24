Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол

    «Тоттенхэм» прошел в следующий раунд Лиги Европы. Как и в первом матче, «Вольфсберг» пропустил четыре гола.

    «Тоттенхэм» в этом сезоне забил 11 голов во всех турнирах в первые десять минут матчей. Это больше, чем у любой другой команды АПЛ.

    Карлос Винисиус в семи матчах Лиги Европы этого сезона забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Винисиус стал первым футболистом «Тоттенхэма» с 2013 года, забившим в четырех еврокубковых матчах подряд (в расчет не берется квалификация). Восемь лет назад таким игроком был Джермейн Дефо.

    «Тоттенхэм» стал седьмой командой в истории Лиги Европы, забившей 100 голов. На это у команды ушло 56 игр.

    Из последних 35 матчей, где «Тоттенхэм» вел к перерыву, команда уступила в одном (против «Вулверхэмптона» в марте 2020 года).

    Голевым пасом у «Тоттенхэма» отметился 16-летний Дейн Скарлетт.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Тоттенхэм (Англия) – Вольфсберг (Австрия) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алли, 10; 2:0 – Винисиус, 50; 3:0 – Бэйл, 73; 4:0 – Винисиус, 83.

    Первый матч: 4:1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2021 21:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83044
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru