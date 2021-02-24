Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол

«Тоттенхэм» прошел в следующий раунд Лиги Европы. Как и в первом матче, «Вольфсберг» пропустил четыре гола.

«Тоттенхэм» в этом сезоне забил 11 голов во всех турнирах в первые десять минут матчей. Это больше, чем у любой другой команды АПЛ.

Карлос Винисиус в семи матчах Лиги Европы этого сезона забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Винисиус стал первым футболистом «Тоттенхэма» с 2013 года, забившим в четырех еврокубковых матчах подряд (в расчет не берется квалификация). Восемь лет назад таким игроком был Джермейн Дефо.

«Тоттенхэм» стал седьмой командой в истории Лиги Европы, забившей 100 голов. На это у команды ушло 56 игр.

Из последних 35 матчей, где «Тоттенхэм» вел к перерыву, команда уступила в одном (против «Вулверхэмптона» в марте 2020 года).

Голевым пасом у «Тоттенхэма» отметился 16-летний Дейн Скарлетт.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Тоттенхэм (Англия) – Вольфсберг (Австрия) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алли, 10; 2:0 – Винисиус, 50; 3:0 – Бэйл, 73; 4:0 – Винисиус, 83.

Первый матч: 4:1.

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