Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло

Представитель полузащитника «Вольфсберга» Тьерно Балло Петер Хюемерлехнер рассказал об интересе «Локомотива» к хавбеку.

«Мы можем подтвердить интерес к игроку со стороны «Локомотива», как и со стороны нескольких других клубов, которые хотят его подписать. У Тьерно действующий контракт до июля 2025 года, и, как мы понимаем, на данный момент «Вольфсберг» не хочет его продавать, хотя до конца контракта и осталось всего 11 месяцев. Трансферное окно еще открыто, никогда не знаешь, что может произойти в футболе», – сказал Хюемерлехнер.