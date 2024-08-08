Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло

Представитель полузащитника «Вольфсберга» Тьерно Балло Петер Хюемерлехнер рассказал об интересе «Локомотива» к хавбеку.
«Мы можем подтвердить интерес к игроку со стороны «Локомотива», как и со стороны нескольких других клубов, которые хотят его подписать. У Тьерно действующий контракт до июля 2025 года, и, как мы понимаем, на данный момент «Вольфсберг» не хочет его продавать, хотя до конца контракта и осталось всего 11 месяцев. Трансферное окно еще открыто, никогда не знаешь, что может произойти в футболе», – сказал Хюемерлехнер.
- Балло находился в юношеской команде «Челси» с 2018 по 2021 годы, но не разу не сыграл за основной состав.
- В этом сезоне 22-летний игрок провел за «Вольфсберг» 2 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- Его контракт с клубом действует до конца 2025 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.
- Балло выступал за молодежную сборную Австрии.
Источник: «Спорт-Экспресс»