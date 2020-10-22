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Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Вольфсбергом»

22 октября 2020, 23:51
55

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде не сумел победить «Вольфсберг».

Москвичи вышли вперед на пятой минуте усилиями Адольфо Гайча, однако хозяева поля сумели отыграться в конце первого тайма благодаря голу с пенальти.

Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

Вольфсберг (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гайч, 5; 1:1 – Лиендл (с пенальти), 42.

«Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Лочошвили, Баумгартнер, Шерцер (Павелич, 84), Ляйтгеб, Верницниг (Перец, 73), Линдль, Тафернер, Йовелич, Дьен (Шмербек, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Дзагоев, 46), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев (Ахметов, 77), Марадишвили, Обляков, Тикнизян (Эджуке, 46), Влашич (Бистрович, 86), Гайч (Чалов, 61).

Предупреждения: Верницниг, 10 – Влашич, 17; Тикнизян, 29; Васин, 41; Зайнутдинов, 50; Магнуссон, 50; Эджуке, 52.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Вольфсберг ЦСКА
Комментарии (55)
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BRO_football
1603400053
Гайч - молодец. Хорошо сыграл. Васин, как всегда, обосрался и привёз гол.
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maior-60
1603400096
Игра не понравилась. После первого надо было давить и забивать второй. Васин и Ахметов полные нули. Итог: потеряли два очка.
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portero
1603400111
Жаль... такую команду надо обыгрывать.
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vladimir-7
1603400182
ЦСКА играл без всякого желания выиграть. Ганчаренко, может быть объяснишь в чем дело?
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slavа0508
1603400246
Результат в принципе положительный,,,но что удручает посмотрел все матчи наших команд,не одной победы,да вроде Краснодар,Локо,ЦСКА сыграли не плохо но из 12 очков только 3 это конечно печально,,,,
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derrik2000
1603400289
Да уж... ЦСКА играл, как в российском чемпионате: забил гол и организованно отошёл в оборону. И всё было бы хорошо, поскольку Акинфеев стоит в воротах армейцев, но В ЦСКА ЕСТЬ ВИКТОР ВАСИН! Он всегда "поможет, чем может". ((( У меня ощущение, что Васин - это реинкарнация Юры Ковтуна в Спартаке. Пора уже Гончаренко поставить задачу селекционерам подыскать ДОБРОТНОГО защитника на место Васина.
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житель СПб
1603400397
Вольфсбург... поселок городского типа, как пишут у нас, 25 тысяч жителей, бюджет у поселка наверняка в несколько раз меньше, чем у ЦСКА. Игроки вероятно непрофессиональные? ЦСКА показал игру на уровне Зенита, и наверное даже хуже - те то хоть с чемпионом Бельгии (одной из лучших стран в Европе) играли... Не ожидал! Разочарован.
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Рубинище
1603400424
как ЦСКА этот колхоз не обыграл , я не понимаю. зато понятно чему радовались фаны и готовы были даже, сами, на машине отвезти в ЦСКА Энжуке. Гончаренко с заменами не угадал. а ведь как раз этих очей в конце может и не хватить, учитывая, что соперики тоже вничью откатали. во, что ЦСКА играл не понятно.
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JI e x a
1603401917
Что-то как-то совсем грустно... А особенно грустно то, что наши команды уже стали воспринимать как дармовые три очка. Почитайте западную прессу, про все наши команды пишут, что с ними надо брать 3 очка, никто даже не рассматривает уже всерьёз, что наши клубы могут что-то показать на европейской арене. Дно всё ближе. Взяли 3 очка из 12 возможных, и это при том, что все наши клубы начинали групповой раунд с самых слабых соперников, дальше идут все соперники сильнее. Что там будет? Думаю, следующие очки сможем набрать только в последних играх группового раунда=)
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Владислав Vlad
1603408725
Как бы не пели любители лимита, но результат на лицо. А вот, что было до лимита 6+5: 2005 год - ЦСКА взял кубок УЕФА 2008 год - Зенит берёт кубок УЕФА и сборная России берёт бронзу на Евро. Всё. Дальше вниз по накатанной. Сейчас лимит ещё хуже - 8 легов на весь сезон + еврокубки + КР. Но любители лимита видимо этого не видят. Поют про сборную Чабана, которая доползла до 1/4. Поют о каком-то прогрессе.... Взгляните сами - РПЛ опустился до уровня деревенских команд. Каким надо быть слепым, что бы этого не видеть???
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