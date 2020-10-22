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    Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Вольфсбергом»

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде не сумел победить «Вольфсберг».

    Москвичи вышли вперед на пятой минуте усилиями Адольфо Гайча, однако хозяева поля сумели отыграться в конце первого тайма благодаря голу с пенальти.

    Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

    Вольфсберг (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гайч, 5; 1:1 – Лиендл (с пенальти), 42.

    «Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Лочошвили, Баумгартнер, Шерцер (Павелич, 84), Ляйтгеб, Верницниг (Перец, 73), Линдль, Тафернер, Йовелич, Дьен (Шмербек, 78).

    ЦСКА: Акинфеев, Васин (Дзагоев, 46), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев (Ахметов, 77), Марадишвили, Обляков, Тикнизян (Эджуке, 46), Влашич (Бистрович, 86), Гайч (Чалов, 61).

    Предупреждения: Верницниг, 10 – Влашич, 17; Тикнизян, 29; Васин, 41; Зайнутдинов, 50; Магнуссон, 50; Эджуке, 52.

    Календарь Лиги Европы

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    22.10.2020 23:51
    Комментарии34
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      Рейтинг: +8811

      paracetamol 2 минуты назад

      Играли 2 колхоза. Один из Боольшой деревни, другой - из маааненькой.

      0
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      Рейтинг: +548

      JI e x a 31 минуту назад

      Что-то как-то совсем грустно... А особенно грустно то, что наши команды уже стали воспринимать как дармовые три очка. Почитайте западную прессу, про все наши команды пишут, что с ними надо брать 3 очка, никто даже не рассматривает уже всерьёз, что наши клубы могут что-то показать на европейской арене. Дно всё ближе. Взяли 3 очка из 12 возможных, и это при том, что все наши клубы начинали групповой раунд с самых слабых соперников, дальше идут все соперники сильнее. Что там будет? Думаю, следующие очки сможем набрать только в последних играх группового раунда=)

      2
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      Рейтинг: +5930

      GoLenaStop 35 минут назад

      А получилась интересная игра - с натянутой струной.
      Наши сумели подстроиться под болотистый газон, стали играть широко, чтобы контролировать отскок мяча.
      Могли забить, но... это - уже брак исполнения в нервозную первую брачную ночь.
      Главное - ЦСКА сыграл уверенно СВОЮ игру, забил мяч с игры, не потратив много усилий.
      Спасибо за игру, ребята!
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +6628

      FanatSerj 41 минуту назад

      можно было бы и по лучше, хотя бы за Зенит коэф поправили, а хрен не смогли.
      Вообще ЛЕ нужна именно для коэффициентов, где ещё такие команды будут.
      Но с другой стороны весь клубный футбол подрос и пешком хрен кого обыграешь, надо реально ХОТЕТЬ.

      2
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      Рейтинг: +10662

      Cules2013 47 минут назад

      Из всех клубов, хорошо выступил только Шахтёр, всё остальные очки потеряли, причём не с самыми-то сильными соперниками. А дальше что? Впереди клубы по типу Челси, Севильи, Барселоны и т.п.
      Если не произойдёт чуда, то всем остальным 4 место обеспечено, разве что кроме Краснодара, он хотя бы в европейский футбол играет, есть надежда а лучшее.

      1
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      Рейтинг: +788

      Олег1204 > Cules2013 20 минут назад

      Это каклятский клуп, больше хохлошвайнов сюда не преплитай

      1
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      Рейтинг: +9554

      alarm 52 минуты назад

      группа у коней всё равно лёгкая, выйдут с 1 места. они уже на нём, собственно, даже после этой игры

      1
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      Рейтинг: +12481

      derrik2000 > alarm 47 минут назад

      А чё забыл "...но сегодня стыдно всё равно за Спартак" ???
      Уже спишь за клавкой??? D

      1
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      Рейтинг: +5013

      Рубинище 56 минут назад

      как ЦСКА этот колхоз не обыграл , я не понимаю. зато понятно чему радовались фаны и готовы были даже, сами, на машине отвезти в ЦСКА Энжуке. Гончаренко с заменами не угадал. а ведь как раз этих очей в конце может и не хватить, учитывая, что соперики тоже вничью откатали. во, что ЦСКА играл не понятно.

      8
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      Рейтинг: +4191

      житель СПб 56 минут назад

      Вольфсбург... поселок городского типа, как пишут у нас, 25 тысяч жителей, бюджет у поселка наверняка в несколько раз меньше, чем у ЦСКА. Игроки вероятно непрофессиональные? ЦСКА показал игру на уровне Зенита, и наверное даже хуже - те то хоть с чемпионом Бельгии (одной из лучших стран в Европе) играли... Не ожидал! Разочарован.

      6
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      Рейтинг: +12481

      derrik2000 > житель СПб 49 минут назад

      "Вольфсбург... поселок городского типа, как пишут у нас, 25 тысяч жителей".

      Это ни о чём не говорит.
      Мёнхенгладбах тоже городишко под Мюнхеном, но их Боруссию знает вся Европа уже не один десяток лет.

      0
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      Рейтинг: +445

      ySS 56 минут назад

      Ну ничья так ничья... с таким соперником не лучший результат, хотя многое было против:
      и судья, и Васин, и поле...

      5
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      Рейтинг: +4411

      Томик 57 минут назад

      Да, понравился 30 номер у "Вольфсберга".

      0
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