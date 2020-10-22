Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Вольфсбергом»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде не сумел победить «Вольфсберг».

Москвичи вышли вперед на пятой минуте усилиями Адольфо Гайча, однако хозяева поля сумели отыграться в конце первого тайма благодаря голу с пенальти.

Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

Вольфсберг (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гайч, 5; 1:1 – Лиендл (с пенальти), 42.

«Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Лочошвили, Баумгартнер, Шерцер (Павелич, 84), Ляйтгеб, Верницниг (Перец, 73), Линдль, Тафернер, Йовелич, Дьен (Шмербек, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Дзагоев, 46), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев (Ахметов, 77), Марадишвили, Обляков, Тикнизян (Эджуке, 46), Влашич (Бистрович, 86), Гайч (Чалов, 61).

Предупреждения: Верницниг, 10 – Влашич, 17; Тикнизян, 29; Васин, 41; Зайнутдинов, 50; Магнуссон, 50; Эджуке, 52.

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