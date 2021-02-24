Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя

В эти минуты проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Вольфсбергом». На десятой минуте счет открыл полузащитник англичан Деле Алли.

Британец забил ударом через себя. Видео доступно ниже.

Накануне похожий гол забил Оливье Жиру .

. 24-летний Алли в сезоне АПЛ провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.

Футболист стоит на рынке 38 миллионов евро.