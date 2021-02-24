Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя

Лига Европы, а не Лига Чемпионов. Исправьте.
В эти минуты проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Вольфсбергом». На десятой минуте счет открыл полузащитник англичан Деле Алли.
Британец забил ударом через себя. Видео доступно ниже.
- Накануне похожий гол забил Оливье Жиру.
- 24-летний Алли в сезоне АПЛ провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.
- Футболист стоит на рынке 38 миллионов евро.
ААААА! Неделю ножниц в еврокубках продолжил Деле АллиТак ведь и порезать можно https://t.co/obdL7F5vEb pic.twitter.com/lDZQ1V8v0x— Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021