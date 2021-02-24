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    Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя

    В эти минуты проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Вольфсбергом». На десятой минуте счет открыл полузащитник англичан Деле Алли.

    Британец забил ударом через себя. Видео доступно ниже.

    • Накануне похожий гол забил Оливье Жиру.
    • 24-летний Алли в сезоне АПЛ провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.
    • Футболист стоит на рынке 38 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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