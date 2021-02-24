Жиру – о голе через себя: «Рад, что попал»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0). Форвард забил в этой встрече единственный гол, пробив через себя.

«Мы приехали с твердым намерением сыграть в свой футбол и победить, и мы знали, как доставить им трудности в нападении. Надежно сыграли в обороне, держали расстановку и очень довольны победой. Заслужили ее.

Не знаю, что сказать о своем голе. Просто сосредоточился на том, чтобы ударить через себя, и был рад, что попал. Хорошо для команды, хорошо для меня», – сказал Жиру.

В этом сезоне Жиру забил 11 голов в 21 матче.

Ответная игра между «Челси» и «Атлетико» пройдет 17 марта.