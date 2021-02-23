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    Жиру – о голе через себя: «Рад, что попал»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0). Форвард забил в этой встрече единственный гол, пробив через себя.

    «Мы приехали с твердым намерением сыграть в свой футбол и победить, и мы знали, как доставить им трудности в нападении. Надежно сыграли в обороне, держали расстановку и очень довольны победой. Заслужили ее.

    Не знаю, что сказать о своем голе. Просто сосредоточился на том, чтобы ударить через себя, и был рад, что попал. Хорошо для команды, хорошо для меня», – сказал Жиру.

    • В этом сезоне Жиру забил 11 голов в 21 матче.
    • Ответная игра между «Челси» и «Атлетико» пройдет 17 марта.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +45367

      portero 1 час назад

      Мне кажется что вне игры было...

      0
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      Рейтинг: +957

      mig28 > portero 1 час назад

      Мне показалось, что защитник мяч ударил..нет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +943

      PassCSKA > mig28 31 минуту назад

      Именно так и было - от защитника отскочил к Оливьешке) А он как всегда хорош!

      0
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