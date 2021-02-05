Sport24: ЦСКА ждет запрос на проведение матча ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» на «ВЭБ-Арене»

ЦСКА готов рассмотреть запрос о проведении на своем стадионе матча 1/16 финала между «Вольфсбергом» и «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что австрийский клуб не исключает такой вариант из-за антикоронавирусных ограничений в стране.

По информации Sport24, решение ЦСКА будет зависеть от погодных условий и рекомендаций агрономов «ВЭБ Арены».

Дело в том, что матч «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» запланирован на 18 февраля, а через три дня ЦСКА предстоит принять «СКА-Хабаровск» в Кубке России.