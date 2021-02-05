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  • Sport24: ЦСКА ждет запрос на проведение матча ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» на «ВЭБ-Арене»

Sport24: ЦСКА ждет запрос на проведение матча ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» на «ВЭБ-Арене»

5 февраля 2021, 17:43
9

ЦСКА готов рассмотреть запрос о проведении на своем стадионе матча 1/16 финала между «Вольфсбергом» и «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что австрийский клуб не исключает такой вариант из-за антикоронавирусных ограничений в стране.

По информации Sport24, решение ЦСКА будет зависеть от погодных условий и рекомендаций агрономов «ВЭБ Арены».

Дело в том, что матч «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» запланирован на 18 февраля, а через три дня ЦСКА предстоит принять «СКА-Хабаровск» в Кубке России.

Источник: Sport24
Лига Европы Тоттенхэм Вольфсберг ЦСКА
Комментарии (9)
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vladimir-7
1612537197
Это кто конкретно высказался о готовности ЦСКА рассмотреть запрос о проведении матча между Вольфсбергом и Тоттенхэмом на ВЭБ Арене?
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Боцман59rus
1612537591
Зачем по такой погоде газон топтать, даже если и заплатят?
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vladik12
1612538755
Так блин, если их тянет в Россию, почему "Зенит" жмется и не дает сыграть под крышей, на хорошем поле?..
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pavelvolkovsh
1612541905
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Axe111
1612544730
Что за ***
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Вальдемар IV
1612562738
вот и в плей-оффе кабинетные, пусть и не все
Ответить
_Marqella_
1612588391
Какой дурень поедет играть в Москву в -10 ???? Их ни какими коврижками не заманишь....глупость какая то...)))
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paracetamol
1613574757
В опломбированном самолете привезти и тут же увезти после игры!
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