Sport24: ЦСКА ждет запрос на проведение матча ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» на «ВЭБ-Арене»

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ЦСКА готов рассмотреть запрос о проведении на своем стадионе матча 1/16 финала между «Вольфсбергом» и «Тоттенхэмом».
Ранее сообщалось, что австрийский клуб не исключает такой вариант из-за антикоронавирусных ограничений в стране.
По информации Sport24, решение ЦСКА будет зависеть от погодных условий и рекомендаций агрономов «ВЭБ Арены».
Дело в том, что матч «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» запланирован на 18 февраля, а через три дня ЦСКА предстоит принять «СКА-Хабаровск» в Кубке России.