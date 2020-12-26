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    Sport24: ЦСКА ждет запрос на проведение матча ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» на «ВЭБ-Арене»

    ЦСКА готов рассмотреть запрос о проведении на своем стадионе матча 1/16 финала между «Вольфсбергом» и «Тоттенхэмом».

    Ранее сообщалось, что австрийский клуб не исключает такой вариант из-за антикоронавирусных ограничений в стране.

    По информации Sport24, решение ЦСКА будет зависеть от погодных условий и рекомендаций агрономов «ВЭБ Арены».

    Дело в том, что матч «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» запланирован на 18 февраля, а через три дня ЦСКА предстоит принять «СКА-Хабаровск» в Кубке России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6

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      -1
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      Рейтинг: +5237

      vladik12 1 час назад

      Так блин, если их тянет в Россию, почему "Зенит" жмется и не дает сыграть под крышей, на хорошем поле?..

      0
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      Рейтинг: -347

      Спартач80 1 час назад

      За угробленное поле получить копейки?....

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      Рейтинг: +20319

      Боцман59rus 1 час назад

      Зачем по такой погоде газон топтать, даже если и заплатят?

      0
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      Рейтинг: +2455

      nemolod > Боцман59rus 16 минут назад

      Маловероятно-там как посмотрят прогноз погоды и сразу найдут стадион в Европе-лететь за 1000 верст ,чтобы играть при минус 10? Они и так холодов боятся,а тут мороз!

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      Рейтинг: +15161

      vladimir-7 1 час назад

      Это кто конкретно высказался о готовности ЦСКА рассмотреть запрос
      о проведении матча между Вольфсбергом и Тоттенхэмом на ВЭБ Арене?

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