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  • Ахметов, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Вольфсбергом»

Ахметов, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Вольфсбергом»

3 декабря 2020, 20:02
10

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Вольфсберга» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Линдль, Ляйтгеб, Шпранглер, Тафернер, Перец, Визингер.

  • Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 мск.
  • ЦСКА имеет в своем активе три очка в четырех турах, «Вольфсберг» – четыре.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы ЦСКА Вольфсберг
Комментарии (10)
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JTherry
1607015818
у Вольфсберга целый Перец в составе)
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BarStep
1607016432
Было бы здОрово., но терзают смутные сомнения. Слишком свежи воспоминания ЛЧемпионских вечеров, да и выступления самого ЦСКА в ЛЕ не впечатляют... мы же из одной лодки, как не крути - РПЛ.
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CSKA №1
1607016687
Ахметов-это ошибка!
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raritet
1607016910
ЦСКА надеюсь сегодня поставит все на свои места.
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ZEVS71
1607019508
Черти
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Tyb67km
1607019781
Если будет еще одно поражение не в нашу копилку, то я вынужден послать на Ку& весь наш футбол и всех кто стоит или уже лежит над этим так назвать футболом я лучше пойду спокойно посмотрю какую-нибудь Ку!ym...
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ZEVS71
1607021430
Цена Вольфсбега 13,75 мил евро. Стоимость игроков ЦСКА я молчу. Позор нашему футболу
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NewLife
1607021596
Вольфсберг в середине австрийской таблицы с отрицательной разницей, а циска на первом месте в РПЛ. Это много говорит об уровне нашего футбола, чтобы там не срали по срач тв.
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