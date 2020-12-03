Ахметов, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Вольфсбергом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Вольфсберга» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.
«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Линдль, Ляйтгеб, Шпранглер, Тафернер, Перец, Визингер.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 мск.
- ЦСКА имеет в своем активе три очка в четырех турах, «Вольфсберг» – четыре.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт УЕФА