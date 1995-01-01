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    Ахметов, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Вольфсбергом»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Вольфсберга» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

    «Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Линдль, Ляйтгеб, Шпранглер, Тафернер, Перец, Визингер.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 мск.
    • ЦСКА имеет в своем активе три очка в четырех турах, «Вольфсберг» – четыре.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +536

      ZEVS71 2 минуты назад

      Черти

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      Рейтинг: -2023

      Вот оно чё Михалыч 13 минут назад

      Баха в составе.Давай там. Голешник или ассист. Весь футбольный Казахстан за тебя болеет, ну и заодно и за ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: -30

      fabo26 29 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +2924

      raritet 46 минут назад

      ЦСКА надеюсь сегодня поставит все на свои места.

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      Рейтинг: +328

      CSKA №1 49 минут назад

      Ахметов-это ошибка!

      0
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      Рейтинг: +4324

      BarStep 54 минуты назад

      Было бы здОрово., но терзают смутные сомнения. Слишком свежи воспоминания ЛЧемпионских вечеров, да и выступления самого ЦСКА в ЛЕ не впечатляют... мы же из одной лодки, как не крути - РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +1167

      elessar arnor 59 минут назад

      Ахметов и Обл я ков..ля, проходной двор в опорке и никакого созидания

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      Рейтинг: +9740

      JTherry 1 час назад

      у Вольфсберга целый Перец в составе)

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      Рейтинг: -236

      net zenit1967 1 час назад

      ЦСКА!МЫ В ВАС ВЕРИМ!ЦСКА ВЫ ДОЛЖНЫ СЕГОДНЯ ПОБЕДИТЬ!В ВАС ВЕРЯТ ВСЯ РОССИЯ ,КАК ВЧЕРА В ЗЕНИТ!

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      Рейтинг: +2124

      Бомбардиръ 1 час назад

      Даёшь евровесну!

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