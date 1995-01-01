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    Лига Европы. ЦСКА примет «Вольфсберг»

    Сегодня, 3 декабря, состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергом».

    Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 мск.

    Команды уже встречались друг с другом в первом туре ЛЕ и сыграли тогда вничью 1:1.

    ЦСКА имеет в своем активе три очка в четырех турах, «Вольфсберг» – четыре.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: -24

      fabo26 19 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +62

      Ростислав72 49 минут назад

      Надо собраться. И удачи вам.

      2
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