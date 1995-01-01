Лига Европы. ЦСКА примет «Вольфсберг»

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Сегодня, 3 декабря, состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергом».
Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 мск.
Команды уже встречались друг с другом в первом туре ЛЕ и сыграли тогда вничью 1:1.
ЦСКА имеет в своем активе три очка в четырех турах, «Вольфсберг» – четыре.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.