Гончаренко – о ничьей с «Вольфсбергом»: «Качество поля мешало ЦСКА более остро сыграть в завершающей стадии»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

«Конечно, мы хотели стартовать с победы. Хорошо понимали, как действует соперник. Они на протяжении всего матча очень высоко агрессивно прессингуют. Наша задача была как можно больше выходить из этого прессинга, но не всегда получалось, особенно это касается середины и конца первого тайма.

Во втором тайме гораздо лучше стало путем замен. Наверное, провели много достаточно неплохих атак, которые могли завершиться опасными моментами. Но, к сожалению, это поле, которое мы видим, мешало более остро сыграть в завершающей стадии.

Планировали, что стартовый состав на поле будем держать минут 60, но с учетом полученных карточек решили сделать замены. У нас на игру было только три защитника, нам надо было каким-то образом латать дыры в обороне. Поэтому решили, что справа сыграет Васин.

Конечно, согласен, что в Европе футбол более открытый, чем в России. Здесь футбол более интенсивным кажется, команды больше прессингуют в отличии от нашего чемпионата.

Здесь надо больше прилагать усилия, чтобы преодолеть оборону, особенно в центре поля. У нас не всегда получалось более качественно выходить на половину поля соперника, в том числе и из-за качества поля», – сказал Гончаренко.