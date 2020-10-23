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  • Гончаренко – о ничьей с «Вольфсбергом»: «Качество поля мешало ЦСКА более остро сыграть в завершающей стадии»

Гончаренко – о ничьей с «Вольфсбергом»: «Качество поля мешало ЦСКА более остро сыграть в завершающей стадии»

23 октября 2020, 00:38
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

«Конечно, мы хотели стартовать с победы. Хорошо понимали, как действует соперник. Они на протяжении всего матча очень высоко агрессивно прессингуют. Наша задача была как можно больше выходить из этого прессинга, но не всегда получалось, особенно это касается середины и конца первого тайма.

Во втором тайме гораздо лучше стало путем замен. Наверное, провели много достаточно неплохих атак, которые могли завершиться опасными моментами. Но, к сожалению, это поле, которое мы видим, мешало более остро сыграть в завершающей стадии.

Планировали, что стартовый состав на поле будем держать минут 60, но с учетом полученных карточек решили сделать замены. У нас на игру было только три защитника, нам надо было каким-то образом латать дыры в обороне. Поэтому решили, что справа сыграет Васин.

Конечно, согласен, что в Европе футбол более открытый, чем в России. Здесь футбол более интенсивным кажется, команды больше прессингуют в отличии от нашего чемпионата.

Здесь надо больше прилагать усилия, чтобы преодолеть оборону, особенно в центре поля. У нас не всегда получалось более качественно выходить на половину поля соперника, в том числе и из-за качества поля», – сказал Гончаренко.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Вольфсберг ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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DeStar
1603404268
васин дно. по мне так вольфсберг .... не знаю, на ничью не наиграл, хотя по стате считай и ничья. васин лошара. Нахрена было тянуть за майку,не понятно.
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Niko
1603426142
Жуть. Вот он наш уровень рпл, Брюгге Зальцбург вольфсберг вполне были бы конкурентноспособны в России. Ну а разговоры о поле и о том что в каком то моменте играли лучше вообще не в какие ворота. Точность передач была катастрофической. Мы во дворе таких ошибок в передачах не допускаем. Мастера блин. Стыд и срам
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343443
1603427706
Плохому танцору и яйца мешают
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vladimir-7
1603431453
Ладно, проехали, посмотрим игры на хороших полях и сделаем выводы, а в конце игр в ЛЕ — заключение о профпригодности.
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vladimir-7
1603435493
Понятно, что тренер не может критиковать работу судьи, но он должен был в перерыве предупредить своих игроков играть осторожнее, потому, что судит немец и, в основном, в одну сторону.
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gisett
1603436105
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AlexandrCSKA
1603436299
Че у вас за нытье началось, пенка с оффсайда, а кроме пенки ничего небыло у ворот ЦСКА. сам были неготовы к такому полю видно ж было что пасы сильнее дают, скорости нет мяч застревает в земле. Второй тайм не провалили, шансы имели неплохие.
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polt
1603437964
Как и плохому танцору яйца... С начала игры было твердое убеждение, что Васин привезет гол, так и случилось.
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ajax707
1603464828
Гончаренко, чего ты городишь, это предел коней, дома еще очко возьмете, и все. Россияне когда же вы наконец поймете, что в футболе полный анус и победа над Кипром или Эстонией это уже подвиг
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Dobroe Teplo za CSKA
1603478201
Гончаренко, ау, ау мля, а Вольфсберг на другом поле играл с ЦСКА? тупой олень, тупые отмазки, вали нах в свою поганую белоруссию
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