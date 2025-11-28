«Реал» отказался от подписания защитника «Ливерпуля»

«Реал» сообщил руководству «Ливерпуля», что не заинтересован в трансфере защитника Ибраимы Конате.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб рассматривает возможность подписания француза летом на правах свободного агента.
Однак руководители «Ливерпуля» продемонстрировали твердое намерение продлить контракт с игроком. Теперь многое будет зависеть от его приоритетов.
- 26-летний Конате в этом сезоне провел за «Ливерпуль» 18 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Источник: The Athletic