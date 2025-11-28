Тошич оценил шансы Кисляка заиграть в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич высказался о возможном переходе Матвея Кисляка в топ-клуб Европы.

«Тяжело сказать, готов Кисляк к серьeзному европейскому клубу или нет. Второй сезон подряд он выглядит очень ярко. Матвей анализирует каждый свой шаг. Сначала ему надо перейти в команду, в которой он будет получать игровое время.

Ему нет смысла сразу ехать в клуб уровня «Манчестер Юнайтед». В такой команде он может не получить практику», – сказал Тошич.