Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты

«Арсенал» прошел в 1/16 финала Кубка Англии. Лондонцы только в дополнительное время забили «Ньюкаслу».

В основе у «Арсенала» вышел Виллиан. Посчитано, что с момента летнего трансфера в команду он только два раза пробил в створ в официальных матчах.

Кубок Англии. 1/32 финала

Бернли – Милтон Кинс Донс – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 4:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Джером, 29; 1:1 – Выдра, 90+4.

Блэкпул – Вест Бромвич – 2:2 (1:0, 1:2, 0:0, 3:2 по пенальти)

Голы: 1:0 – Ятес, 40; 1:1 – Аджайи, 52; 2:1 – Мадин, 66; 2:2 – Перейра, 80 (с пенальти).

КПР – Фулхэм – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – Рид, 104; 0:2 – Кебано, 105+3.

Арсенал – Ньюкасл – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Смит-Роу, 109; 2:0 – Обамеянг, 117.

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