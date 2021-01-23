Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

«Манчестер Сити» прошел в следующий раунд Кубка Англии, несмотря на то что проигрывал клубу Лиги 2 «Челтенхэм». Решающий мяч забил Габриэль Жезус.

Аутсайдер АПЛ «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Плимут». «Вест Хэм» разгромил «Донкастер».

Кубок Англии. 1/16 финала

Челтенхэм – Манчестер Сити – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Мау, 59; 1:1 – Фоден, 81; 1:2 – Жезус, 84; 1:3 – Торрес, 90+4.

Брайтон – Блэкпул – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Биссума, 27; 1:1 – Мадин, 45+1; 2:1 – Альсате, 58.

Вест Хэм – Донкастер – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Форнальс, 2; 2:0 – Ярмоленко, 32; 3:0 – Батлер, 53 (в свои ворота); 4:0 – Афолайян, 78.

Шеффилд Юнайтед – Плимут – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бешам, 39; 2:0 – Шарп, 47; 2:1 – Камара, 75.

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