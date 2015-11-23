Горкшс: «В «Блэкпуле» стирали свою форму, даже когда играли в Премьер­-лиге»

Защитник «Дуклы» и капитан сборной Латвии Каспарс Горкшс рассказал, с какими бытовыми моментами ему пришлось столкнуться, выступая на Туманном Альбионе.

«В «Блэкпуле» стирали свою форму, даже когда играли в Премьер­-лиге. Там с организацией всегда интересно было. Мне очень трудно оценить и казалось, что все нормально. Но когда перешел в КПР, понял, что все может быть иначе. А в «Рединге» и «Вулверхэмптоне» еще лучше. Может быть, если б наоборот играл – сначала в «Рединге», а потом «Блэкпуле», – это был бы шок», – поделился Горкшс.