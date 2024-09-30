Маслов прокомментировал слухи об интересе лондонского клуба

Защитник «Сочи» Павел Маслов высказался о новостях по поводу его возможного отъезда в Англию.

В конце августа сообщалось об интересе к спартаковцу со стороны «Чарльтона» из 3-го по силе английского дивизиона.

В итоге он перешел из «Спартака» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

– Сидел дома, когда увидел новость про интерес «Чарльтона» ко мне. Забавно было.

– Может быть, кто-то шутил на этот счет?

– Нет. Некоторые на полном серьезе подходили и спрашивали про переход в «Чарльтон», правда ли это. Я говорил, что это правда, скоро улетаю в Англию (смеется). Удивительно, как это все появилось.