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Маслов прокомментировал слухи об интересе лондонского клуба

30 сентября 2024, 15:00
3

Защитник «Сочи» Павел Маслов высказался о новостях по поводу его возможного отъезда в Англию.

  • В конце августа сообщалось об интересе к спартаковцу со стороны «Чарльтона» из 3-го по силе английского дивизиона.
  • В итоге он перешел из «Спартака» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

– Сидел дома, когда увидел новость про интерес «Чарльтона» ко мне. Забавно было.

– Может быть, кто-то шутил на этот счет?

– Нет. Некоторые на полном серьезе подходили и спрашивали про переход в «Чарльтон», правда ли это. Я говорил, что это правда, скоро улетаю в Англию (смеется). Удивительно, как это все появилось.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Англия. Первая лига Чарльтон Сочи Спартак Маслов Павел
Комментарии (3)
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acor94
1727699013
Лучше в Чарльтон, чем в Сочи. Хотя он бы засссал. 46 матче в первой лиги за сезон, плюс кубок страны, кубок лиги, трофей низших лиг. Вот поэтому в Англии лучшие - играют по 50 матчей в году, а не по 30
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DOCTOR PENALTY
1727699020
Учи инглиш пока не поздно. )))
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