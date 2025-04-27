Клуб голливудского актера Райана Рейнольдса вышел в Чемпионшип, он поднялся в классе 3-й сезон подряд

«Рексхэм» гарантировал себе 2-е место в Первой лиге Англии и в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе.

С 2020 года этим клубом владеют знаменитый голливудский актер Райан Райнольдс и еще один популярный актер Роб Макэлхенни.

После 45 туров турнира Первой лиги «Рексхэм» набрал 89 очков. За тур до конца сезона он оторвался от преследователей на 5 очков и гарантировал себе второе место, дающее право сыграть в Чемпионшипе в сезоне-2025/26. Первую позицию ранее себе обеспечил «Бирмингем Сити».

«Рексхэм» третий сезон подряд повывшается в классе. В сезоне-2022/23 он занял 1-е место в Национальной лиге – 5-м по статусу дивизионе Англии, а в сезоне-2023/24 финишировал 2-м во Второй лиге.