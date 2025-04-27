Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Клуб голливудского актера Райана Рейнольдса вышел в Чемпионшип, он поднялся в классе 3-й сезон подряд

Клуб голливудского актера Райана Рейнольдса вышел в Чемпионшип, он поднялся в классе 3-й сезон подряд

Сегодня, 21:58

«Рексхэм» гарантировал себе 2-е место в Первой лиге Англии и в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе.

С 2020 года этим клубом владеют знаменитый голливудский актер Райан Райнольдс и еще один популярный актер Роб Макэлхенни.

После 45 туров турнира Первой лиги «Рексхэм» набрал 89 очков. За тур до конца сезона он оторвался от преследователей на 5 очков и гарантировал себе второе место, дающее право сыграть в Чемпионшипе в сезоне-2025/26. Первую позицию ранее себе обеспечил «Бирмингем Сити».

«Рексхэм» третий сезон подряд повывшается в классе. В сезоне-2022/23 он занял 1-е место в Национальной лиге – 5-м по статусу дивизионе Англии, а в сезоне-2023/24 финишировал 2-м во Второй лиге.

  • «Рексхэм» – 1 из 5 клубов из Уэльса, играющих в системе английских футбольных лиг.
  • Рейнольдс ранее заявлял о желании вывести клуб в АПЛ.
  • «Рексхэм» никогда не играл в элитном английском дивизионе. Он выступал во 2-й по статусу лиге в сезонах 1978/79–1981/82.

Еще по теме:
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ» 1
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
Источник: «Бомбардир»
Англия. Первая лига Рексхэм
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
8
Заявление «Факела» по страшной травме Дзиова
21:27
1
РПЛ. Дубль Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (2:1), забившим первый гол за 10 матчей
21:04
11
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и стал чемпионом Англии
20:25
8
Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал
20:24
1
ВидеоИгрок «Факела» получил тяжелую травму в матче с «Рубином»
20:16
7
Хомуха оценил поведение Глушенкова, который не пожал руку Семаку
20:07
11
Подробности о будущем Анчелотти в «Реале»
19:32
Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону
18:59
7
РПЛ. Гол Дзюбы и шедевр Эсковаля помогли «Акрону» сыграть вничью с «Химками» (2:2)
18:24
3
Все новости
Все новости
Клуб голливудского актера Райана Рейнольдса вышел в Чемпионшип, он поднялся в классе 3-й сезон подряд
21:58
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
ФотоВ Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
2024.08.30 23:28
21
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
4
ФотоИгрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
«Ливерпуль» может обменять Бентеке на Паредеса
2016.03.24 12:57
1
Нолан назначен играющим тренером «Лейтон Ориент»
2016.01.21 14:22
ФотоКоул перешел в клуб третьего английского дивизиона
2016.01.07 23:00
3
Горкшс: «В «Блэкпуле» стирали свою форму, даже когда играли в Премьер­-лиге»
2015.11.23 00:14
2
Сын Фергюсона стал главным тренером «Донкастер Роверс»
2015.10.16 12:39
Яаскелайнен поможет «Уигану» в Лиге Один
2015.08.11 13:44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 