«Сандерленд» заработает рекордную сумму на продаже брата Беллингема

Дортмундская «Боруссия» собирается приобрести полузащитника «Сандерленда» Джоби Беллингема за 33 миллиона евро + 5 миллионов бонусами. Также английский клуб получит 15 процентво от суммы перепродажи игрока.
Продажа Джоби, брата хавбека «Реала» Джуда Беллингема, станет самой дорогой в истории «черных котов». Джуд тоже ранее играл за «Боруссию» в 2020–2023 годах.
- 19-летний Джоби в этом сезоне провел за «Сандерленд» 43 матча в Чемпионшипе, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
- Изначально «Боруссия» предлагал купить англичанина за 20 миллионов евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X