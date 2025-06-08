«Сандерленд» заработает рекордную сумму на продаже брата Беллингема

Дортмундская «Боруссия» собирается приобрести полузащитника «Сандерленда» Джоби Беллингема за 33 миллиона евро + 5 миллионов бонусами. Также английский клуб получит 15 процентво от суммы перепродажи игрока.

Продажа Джоби, брата хавбека «Реала» Джуда Беллингема, станет самой дорогой в истории «черных котов». Джуд тоже ранее играл за «Боруссию» в 2020–2023 годах.