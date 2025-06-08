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«Сандерленд» заработает рекордную сумму на продаже брата Беллингема

Вчера, 21:17

Дортмундская «Боруссия» собирается приобрести полузащитника «Сандерленда» Джоби Беллингема за 33 миллиона евро + 5 миллионов бонусами. Также английский клуб получит 15 процентво от суммы перепродажи игрока.

Продажа Джоби, брата хавбека «Реала» Джуда Беллингема, станет самой дорогой в истории «черных котов». Джуд тоже ранее играл за «Боруссию» в 2020–2023 годах.

  • 19-летний Джоби в этом сезоне провел за «Сандерленд» 43 матча в Чемпионшипе, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
  • Изначально «Боруссия» предлагал купить англичанина за 20 миллионов евро.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Германия. Бундеслига Англия. Чемпионшип Сандерленд Боруссия Д Беллингем Джоби
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