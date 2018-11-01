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    Эмери: «Арсеналу» надо выкладываться на поле до финального свистка»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает, что победа на «Блэкпулом» в 1/8 финала Кубка английской лиги была заслуженной для его команды.

    «Игра получилась насыщенной событиями, но, я все же думаю, что мы контролировали большую часть матча. Мы повели 2:0 и в итоге добились положительного результата.

    Удаление Гюэндузи и ответный гол немного выровняли ситуацию. Считаю, мы заслужили победу в этой встрече.

    Но нам нужно продолжать работать над игрой, выкладываться на поле до финального свистка и до последней капли сил», – сказал Эмери.

    Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» – «Блэкпул» завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    01.11.2018 10:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 ноября 2018, 11:11

      Для дубля дублирующего состава сыграли более-менее

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