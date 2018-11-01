Эмери: «Арсеналу» надо выкладываться на поле до финального свистка»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает, что победа на «Блэкпулом» в 1/8 финала Кубка английской лиги была заслуженной для его команды.

«Игра получилась насыщенной событиями, но, я все же думаю, что мы контролировали большую часть матча. Мы повели 2:0 и в итоге добились положительного результата.

Удаление Гюэндузи и ответный гол немного выровняли ситуацию. Считаю, мы заслужили победу в этой встрече.

Но нам нужно продолжать работать над игрой, выкладываться на поле до финального свистка и до последней капли сил», – сказал Эмери.

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» – «Блэкпул» завершился со счетом 2:1.