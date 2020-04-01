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    Грабители напали на дом Эшли Коула и забрали драгоценности

    Дом бывшего защитника сборной Англии Эшли Коула подвергся нападению грабителей, пишет The Sun. Они проникли через непарадный вход и вынесли драгоценности.

    Неизвестные были в балаклавах и одежде защитного цвета. По сведениям источника, преступники готовились к нападению. Инцидент случился в январе, но информация о нем попала в прессу только сейчас.

    • Коул завершил игровую карьеру в прошлом году.
    • Он провел более 100 матчей за сборную Англии (2001-2014 годы).
    • Игрок брал с «Челси» Лигу чемпионов.

    Источник: The Sun

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    01.04.2020 22:26
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