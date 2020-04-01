Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Грабители напали на дом Эшли Коула и забрали драгоценности

1 апреля 2020, 22:26

Дом бывшего защитника сборной Англии Эшли Коула подвергся нападению грабителей, пишет The Sun. Они проникли через непарадный вход и вынесли драгоценности.

Неизвестные были в балаклавах и одежде защитного цвета. По сведениям источника, преступники готовились к нападению. Инцидент случился в январе, но информация о нем попала в прессу только сейчас.

  • Коул завершил игровую карьеру в прошлом году.
  • Он провел более 100 матчей за сборную Англии (2001-2014 годы).
  • Игрок брал с «Челси» Лигу чемпионов.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Коул Эшли
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+