Грабители напали на дом Эшли Коула и забрали драгоценности

Дом бывшего защитника сборной Англии Эшли Коула подвергся нападению грабителей, пишет The Sun. Они проникли через непарадный вход и вынесли драгоценности.

Неизвестные были в балаклавах и одежде защитного цвета. По сведениям источника, преступники готовились к нападению. Инцидент случился в январе, но информация о нем попала в прессу только сейчас.