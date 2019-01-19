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    Эшли Коул пройдет медобследование в «Дерби Каунти» Лэмпарда

    Свободный агент Эшли Коул близок к переходу в «Дерби Каунти», сообщает The Telegraph.

    1 января 38-летний англичанин прекратил сотрудничество с «Лос-Анджелес Гэлакси», которому принадлежал два года. Считается, что главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард убедил бывшего одноклубника по «Челси» (2006-14) пополнить состав команды.

    В течение 48 часов Коул пройдет медобследование в клубе Чемпионшипа, после чего может подписать контракт. По информации источника, недельная зарплата Коула составит 15 тысяч фунтов.

    • В «Челси» Коул выиграл девять трофеев, включая чемпионство Англии, ЛЧ и ЛЕ.
    • До перехода выступал за «Арсенал», где выиграл 7 кубков.
    • После ухода из «Челси» полтора года выступал за «Рому».
    • В 2016 году занял 13 место в топ-20 лучших защитников в истории АПЛ по версии Telegraph.

    Источник: The Telegraph

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    19.01.2019 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 января 2019, 17:23

      он до сих пор играет, обалдеть

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