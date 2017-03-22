Эшли Коул: «Не жалею об уходе из «Арсенала», так как смог выиграть много трофеев»

Бывший защитник «Арсенала» Эшли Коул, ныне выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси», признался, что не жалеет о своем уходе из стана «канониров» в 2006 году. Напомним, что англичанин перешел в «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, АПЛ и Кубок Англии.

«В «Арсенале» я провел прекрасное время, но после перехода в «Челси» я выиграл очень много трофеев. Если оглянуться назад, то можно уверенно сказать, что я не жалею о своем решении.

К тому же, в «Арсенале» ко мне относились неуважительно. Впрочем, я тоже поступил не очень хорошо», – заявил Коул.