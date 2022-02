Эшли Коул вошел в штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

Бывший игрок «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул вошел в тренерский штаб «Эвертона».

41-летний англичанин стал ассистентом Фрэнка Лэмпарда, с которым вместе выступал за «Челси» с 2006 по 2014 год.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC