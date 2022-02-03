Эшли Коул вошел в штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

Бывший игрок «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул вошел в тренерский штаб «Эвертона».

41-летний англичанин стал ассистентом Фрэнка Лэмпарда, с которым вместе выступал за «Челси» с 2006 по 2014 год.

До «Эвертона» Эшли работал в академии «Челси».

Он входит в тренерский штаб молодежной сборной Англии.

«Эвертон» идет на 16-м месте в АПЛ.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC — Everton (@Everton) February 3, 2022

Эшли Коул может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ

Стерлинг: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл одновременно получили лицензию тренера. Но у двоих не было шанса, так как они черные»