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    Эшли Коул вошел в штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

    Бывший игрок «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул вошел в тренерский штаб «Эвертона».

    41-летний англичанин стал ассистентом Фрэнка Лэмпарда, с которым вместе выступал за «Челси» с 2006 по 2014 год.

    • До «Эвертона» Эшли работал в академии «Челси».
    • Он входит в тренерский штаб молодежной сборной Англии.
    • «Эвертон» идет на 16-м месте в АПЛ.

    Эшли Коул может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

    Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ

    Стерлинг: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл одновременно получили лицензию тренера. Но у двоих не было шанса, так как они черные»

    Источник: сайт «Эвертона»

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      Demgel 11 минут назад

      Помню их еще в футболках Челси....эх,ностальгия)Туда еще Дрогбу.

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