Пеннант: «У меня и Коула несколько раз был секс втроем»

Прям как в анекдоте:
Путин и Лукашенко е...ут Тимошенко. Путин сзади, Лукашенко спереди.
Лукашенко: Владимир Владимирович, может местами поменяемся?
Путин: Меняйтесь как хотите, мне по фиг.
Издание RSP Live опубликовало фрагмент автобиографической книги Джермэйна Пеннанта «Mental. Плохое поведение, ужасная правда и красивая игра».
Экс-полузащитник «Арсенала», «Ливерпуля» и сборной Англии рассказал о походах в ночные клубы.
«Сколько раз у меня и Эшли Коула был секс втроем! Он жил в Canary Wharf (жилой комплекс в Лондоне – прим. «Бомбардира»), в одну из ночей мы привели к нему домой девушку. В ходе процесса мы давали друг другу пять над ее спиной. Делали перерыв на чай и возвращались к делу.
Мы с друзьями приходили в клуб, заказывали несколько бутылок за столик, а вокруг сразу же образовывалась группа девушек. Сначала они не шли на прямой контакт, но об их нахождении рядом было так или иначе известно. В итоге появлялась еще одна такая группа с другой стороны.
В ходе вечеринки парни пьянеют, кто-нибудь в результате предлагал девушкам выпить. А женщинам только это и надо. Они не хотят покупать себе выпивку, а просто ждут, пока это сделает известный футболист», – говорится в книге Пеннанта.
В феврале Пеннант стал героем секс-скандала, из-за чего покинул клуб седьмого дивизиона Англии.
Тюрьма, алкоголь и порно. Экс-звезда «Арсенала» и «Ливерпуля» пробивает дно