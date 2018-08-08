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Пеннант: «У меня и Коула несколько раз был секс втроем»

8 августа 2018, 12:57
20

Издание RSP Live опубликовало фрагмент автобиографической книги Джермэйна Пеннанта «Mental. Плохое поведение, ужасная правда и красивая игра».

Экс-полузащитник «Арсенала», «Ливерпуля» и сборной Англии рассказал о походах в ночные клубы.

«Сколько раз у меня и Эшли Коула был секс втроем! Он жил в Canary Wharf (жилой комплекс в Лондоне – прим. «Бомбардира»), в одну из ночей мы привели к нему домой девушку. В ходе процесса мы давали друг другу пять над ее спиной. Делали перерыв на чай и возвращались к делу.

Мы с друзьями приходили в клуб, заказывали несколько бутылок за столик, а вокруг сразу же образовывалась группа девушек. Сначала они не шли на прямой контакт, но об их нахождении рядом было так или иначе известно. В итоге появлялась еще одна такая группа с другой стороны.

В ходе вечеринки парни пьянеют, кто-нибудь в результате предлагал девушкам выпить. А женщинам только это и надо. Они не хотят покупать себе выпивку, а просто ждут, пока это сделает известный футболист», – говорится в книге Пеннанта.

В феврале Пеннант стал героем секс-скандала, из-за чего покинул клуб седьмого дивизиона Англии.

Тюрьма, алкоголь и порно. Экс-звезда «Арсенала» и «Ливерпуля» пробивает дно

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Англия Пеннант Джермэйн Коул Эшли
Комментарии (20)
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Lenin26
1533722622
Прям массовики-затейники эти ребята)))
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Чикомас
1533723414
Оччччень актуальная тема....И очень важная для всех футбольных болельщиков. А может тогда переименовать бомбардир в секс-бомбу ? И начать сообщать кто из футболистов сколько раз в какой позе и т.д...
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Полная Канистра
1533723723
хренею от этой новостью Бомбардир тебе 1---/единица / эту книжку лучше на матч тв на стол кандалке пусть читает
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EcioAuditore
1533723827
люди больше нечего выложить, если редакция бомбардира завидует что у кого то была групповуха так и скажите, но хватите ересь постить
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GoldPlayFIFARus9
1533723913
Бомбардир,ты ничего не попутал? Ну сколько можно подобные зашкварные темы не относящиеся к футболу тут писать? Это информационный сайт или помойка с бульварным чтивом?
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Avaretz
1533724141
Европа в разврате, Панина к вам не хватало
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Бабушка Зильзиля
1533724251
Это же самая главная информация в масштабах страны! Что теперь с ним будет если ему ни кто больше не даст?
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XoVoS
1533724965
Бомбардир по сексу чтоли?
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ufos73
1533726953
Могли бы и вдоем справится, нах вам баба?
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FanatSerj
1533727944
Думаешь что бомбардир уже на дне, но нет, он все продолжает удивлять и пробивать дно еще ниже. Вот по человечески, сделайте фильтр новостей по футбольным новостям и по "спид-инфо".
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