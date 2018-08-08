Пеннант: «У меня и Коула несколько раз был секс втроем»

Издание RSP Live опубликовало фрагмент автобиографической книги Джермэйна Пеннанта «Mental. Плохое поведение, ужасная правда и красивая игра».

Экс-полузащитник «Арсенала», «Ливерпуля» и сборной Англии рассказал о походах в ночные клубы.

«Сколько раз у меня и Эшли Коула был секс втроем! Он жил в Canary Wharf (жилой комплекс в Лондоне – прим. «Бомбардира»), в одну из ночей мы привели к нему домой девушку. В ходе процесса мы давали друг другу пять над ее спиной. Делали перерыв на чай и возвращались к делу.

Мы с друзьями приходили в клуб, заказывали несколько бутылок за столик, а вокруг сразу же образовывалась группа девушек. Сначала они не шли на прямой контакт, но об их нахождении рядом было так или иначе известно. В итоге появлялась еще одна такая группа с другой стороны.

В ходе вечеринки парни пьянеют, кто-нибудь в результате предлагал девушкам выпить. А женщинам только это и надо. Они не хотят покупать себе выпивку, а просто ждут, пока это сделает известный футболист», – говорится в книге Пеннанта.

В феврале Пеннант стал героем секс-скандала, из-за чего покинул клуб седьмого дивизиона Англии.

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