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    Пеннант: «У меня и Коула несколько раз был секс втроем»

    Издание RSP Live опубликовало фрагмент автобиографической книги Джермэйна Пеннанта «Mental. Плохое поведение, ужасная правда и красивая игра».

    Экс-полузащитник «Арсенала», «Ливерпуля» и сборной Англии рассказал о походах в ночные клубы.

    «Сколько раз у меня и Эшли Коула был секс втроем! Он жил в Canary Wharf (жилой комплекс в Лондоне – прим. «Бомбардира»), в одну из ночей мы привели к нему домой девушку. В ходе процесса мы давали друг другу пять над ее спиной. Делали перерыв на чай и возвращались к делу.

    Мы с друзьями приходили в клуб, заказывали несколько бутылок за столик, а вокруг сразу же образовывалась группа девушек. Сначала они не шли на прямой контакт, но об их нахождении рядом было так или иначе известно. В итоге появлялась еще одна такая группа с другой стороны.

    В ходе вечеринки парни пьянеют, кто-нибудь в результате предлагал девушкам выпить. А женщинам только это и надо. Они не хотят покупать себе выпивку, а просто ждут, пока это сделает известный футболист», – говорится в книге Пеннанта.

    В феврале Пеннант стал героем секс-скандала, из-за чего покинул клуб седьмого дивизиона Англии.

    Тюрьма, алкоголь и порно. Экс-звезда «Арсенала» и «Ливерпуля» пробивает дно

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 12:57
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 8 августа 2018, 18:39

      Прям как в анекдоте:
      Путин и Лукашенко е...ут Тимошенко. Путин сзади, Лукашенко спереди.
      Лукашенко: Владимир Владимирович, может местами поменяемся?
      Путин: Меняйтесь как хотите, мне по фиг.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:21

      в очередной раз удивили "футбольной" новостью((

      2
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 8 августа 2018, 17:45

      Похоже, что на двух баб денег и обаяния не хватило. Пришлось делиться друг с другом.

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 8 августа 2018, 14:32

      Думаешь что бомбардир уже на дне, но нет, он все продолжает удивлять и пробивать дно еще ниже.
      Вот по человечески, сделайте фильтр новостей по футбольным новостям и по "спид-инфо".

      6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 августа 2018, 14:15

      Могли бы и вдоем справится, нах вам баба?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 августа 2018, 13:52

      Желтизной несет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 8 августа 2018, 13:42

      Бомбардир по сексу чтоли?

      5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 августа 2018, 13:33

      ну так то, вобщем, всё правильно делали.. А перерыв на чай это вааще классика жанра..(18+)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 августа 2018, 13:30

      Это же самая главная информация в масштабах страны! Что теперь с ним будет если ему ни кто больше не даст?

      5
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 августа 2018, 13:29

      Европа в разврате, Панина к вам не хватало

      2
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