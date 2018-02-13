Тюрьма, алкоголь и порно. Экс-звезда «Арсенала» и «Ливерпуля» пробивает дно

История о космической деградации Джермейна Пеннанта.

2 миллиона фунтов за 15-летнего

В «Арсенале», видимо, посчитали это удачным вложением в будущее. 15-летнего Пеннанта купили за два миллиона из «Ноттс Каунти», а уже в 16 лет игрок стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Несмотря на это, Пеннант сильно скучал по дому, а еще больше злился, что не может заиграть в составе «канониров». 12 матчей в АПЛ за семь сезонов – это ничто. Не помогали и аренды в «Уотфорд» и «Лидс».

Финалист Лиги чемпионов

Оказалось, карьеру можно было перезагрузить. Парню было всего 22, когда он отправился в «Бирмингем», где и провел приличный сезон-2005/06. «Ливерпуль» тут же забрал Пеннанта к себе и практически гарантировал ему место в основе – 34 матча в АПЛ, регулярное участие в ЛЧ, а там и 90 минут в финале против «Милана».

«Я влюбился в «Сток»!»

Со «Стоком» у парня заладилось как-то сразу. Снова проигрыш в финале, но зато за «Сток» и в решающем матче Кубка – тоже в общем-то успех. Два сезона Пеннант провел неплохо, а потом начались проблемы. От «влюбившегося в «Сток» теперь ничего хорошего не ждали, так что за два следующих сезона он провел всего девять матчей, встретил 30-летие, так и не сыграв ни разу за сборную Англии, и благополучно укатился в Индию.

Микс

Еще до «Стока» Пеннант уже проделывал такой финт – сезон дома, потом сезон далеко от дома: сначала «Портсмут», потом испанская «Сарагоса». После ухода из «Стока» – снова за свое: индийская «Пуна», затем «Уиган», сингапурский «Тампинс», затем «Бэри». В этот список, кстати, могли угодить и киевское «Динамо» с московским «Спартаком» (ходили такие слухи). В 2017-м от Пеннанта можно было бы ожидать очередных Филиппин или, скажем, Малайзии (а может и Китая?), но футболист решился совсем на странное предложение. Он заявился за клуб седьмого (!) дивизиона «Биллерики Таун» из 28-тысячного городка.

В прошлом августе «Биллерики» собрал рекордную для себя аудиторию в 4582 зрителя – в гости приехала молодежная команда «Вест Хэма», которую клуб Пеннанта грохнул 3:1, сам Джермейн отметился прекрасным голом. «Я многое повидал в футболе, многое вкусил. Сейчас это просто новый этап», – говорил футболист, пока все удивлялись, что же он тут забыл.

Сумасшествие

Пеннант – классический пример футболиста, который легко загубил талант соблазнами, что перли на него с приходом известности. Разбил «Мерседес», а на допросе назвался Эшли Коулом. Посидел в тюрьме. Играл в АПЛ с электронным браслетом. Забыл еще одну свою машину на вокзале в Сарагосе (причем, незапертую и еще с ключом в замке зажигания!). Снова попался на езде в пьяном виде. Попался на измене на камерах наблюдения. Чуть не пострадал от ограбления. Проводил в тюрьму отца, которого поймали на распространении наркотиков. Бросил подругу с сыном через год после того, как сам стал отцом.

Секс-скандал

«Теперь я стал гораздо серьезнее, ведь понятно, что всю жизнь в футбол играть не будешь. Нужно расти, нужно быть мужчиной, быть успешным в своей работе, заботиться о семье», – утверждал Пеннант в августовском интервью The Guardian. Не прошло и полугода, как семья в конечном итоге эту работу у него и отобрала. Причем опять по дикой глупости, хотя футболист утверждал, что позврослел.

Жена Пеннанта – бывшая модель Элис Гудвин, которая сейчас занимается интимными онлайн-встречами на сайтах для взрослых за шесть фунтов в минуту. На одном из видео идентифицировали самого Пеннанта – в кадр он не попал, но опознали по татуировкам на руке. «Я никогда не был порнозвездой, я женатый человек, живу с женой и дочерью», – возмутился футболист, но было поздно. «Биллерики Таун» объявил о расторжении контракта с Пеннантом.

В своей лиге клуб сейчас идет на первом месте, так что наверняка справится и без 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «Ливерпуля». Сам Пеннант заявил, что скоро выпустит книгу, где расскажет о непростой истории своей жизни.