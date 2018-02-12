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    Экс-футболиста «Ливерпуля» Пеннанта выгнали из клуба седьмого дивизиона из-за секс-скандала

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джермэйн Пеннант вынужден будет покинуть клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Биллерики Таун». Клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

    Причиной такому решению стал скандал, который случился с футболистом и его супругой Элис Гудвин. Бывшая модель на одном из сайтов для взрослых проводила интимные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту.

    На одном из таких видео был замечен сам Пеннант. Самого футболиста не видно в кадре, но его удалось идентифицировать по татуировкам на руке.

    Источник: The Sun

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    12.02.2018 06:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 3 января, 09:02

      Татухи - это зло!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 12 февраля 2018, 19:40

      За 6 фунтов - молодцы )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 12 февраля 2018, 15:04

      Англичане завидуют?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 12 февраля 2018, 11:44

      Хороша Деваха )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 февраля 2018, 08:41

      Не велика потеря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 февраля 2018, 07:21

      Видимо в 7-ом дивизионе совсем не поатят, решили заработать...

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