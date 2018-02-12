Экс-футболиста «Ливерпуля» Пеннанта выгнали из клуба седьмого дивизиона из-за секс-скандала

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джермэйн Пеннант вынужден будет покинуть клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Биллерики Таун». Клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

Причиной такому решению стал скандал, который случился с футболистом и его супругой Элис Гудвин. Бывшая модель на одном из сайтов для взрослых проводила интимные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту.

На одном из таких видео был замечен сам Пеннант. Самого футболиста не видно в кадре, но его удалось идентифицировать по татуировкам на руке.