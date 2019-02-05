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    Эшли Коул: «Сложнее было играть против Месси, а не Роналду. Но он нам не забил»

    Защитник «Дерби Каунти» Эшли Коул принял участие в передаче Monday Night Football на телеканале Sky Sports.

    Экс-игрок «Челси» и сборной Англии ответил на о матчах против Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Думаю, играть сложнее было все-таки против Месси. Люди чаще вспоминают мои противостояния с Роналду, но это только потому, что мы чаще встречались на поле.

    Но Месси... он был слишком хорош для меня. Но он нам не забил», — сказал 38-летний англианин.

    Коул играл против Месси четыре раза — в полуфиналах ЛЧ-2008/09 (1:1, каталонцы вышли по правилу гостевых голов и выиграли финал) и -11/12 (2:1, 2:2, турнир выиграли синие).

    • В «Челси» Коул выиграл девять трофеев, включая чемпионство Англии, ЛЧ и ЛЕ.
    • До перехода выступал за «Арсенал», где выиграл 7 кубков.
    • После ухода из «Челси» полтора года выступал за «Рому».
    • В 2016 году занял 13 место в топ-20 лучших защитников в истории АПЛ по версии Telegraph.

    Источник: Sky Sports Football на YouTube

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    05.02.2019 21:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 6 февраля 2019, 11:38

      Это ТоП Защитник! Сейчас Таких не делают... к сожалению...

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