Эшли Коул: «Сложнее было играть против Месси, а не Роналду. Но он нам не забил»

Защитник «Дерби Каунти» Эшли Коул принял участие в передаче Monday Night Football на телеканале Sky Sports.

Экс-игрок «Челси» и сборной Англии ответил на о матчах против Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Думаю, играть сложнее было все-таки против Месси. Люди чаще вспоминают мои противостояния с Роналду, но это только потому, что мы чаще встречались на поле.

Но Месси... он был слишком хорош для меня. Но он нам не забил», — сказал 38-летний англианин.

Коул играл против Месси четыре раза — в полуфиналах ЛЧ-2008/09 (1:1, каталонцы вышли по правилу гостевых голов и выиграли финал) и -11/12 (2:1, 2:2, турнир выиграли синие).