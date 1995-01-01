«Палотта, ты – марионетка! С нас хватит!» Фанаты «Ромы» протестуют против ухода Де Росси

федун, ты марионетка!
с нас хватит!
Болельщики «Ромы» в Нью-Йорке выразили протест против решения клуба не продлевать контракт с полузащитником Даниэле Де Росси.
Фанаты вывесили в городе негативные плакаты в адрес президента римлян Джеймса Палотты.
«Паллотта, ты – марионетка! С нас хватит!» – говорится на одном из баннеров.
«Рома» – не игрушка. Наша любовь остается, но терпение иссякло», – гласит другой.
Ранее болельщики «Ромы» развесили подобные плакаты по всему Риму и Лондону.
- Де Росси выступает за желто-красных с 2001 года.
- Ранее клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста после окончания сезона в связи с истечением срока контракта.
- Де Росси провел за «Рому» 615 матчей и забил 63 гола.
- Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «Зенит».