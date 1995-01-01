«Палотта, ты – марионетка! С нас хватит!» Фанаты «Ромы» протестуют против ухода Де Росси

Болельщики «Ромы» в Нью-Йорке выразили протест против решения клуба не продлевать контракт с полузащитником Даниэле Де Росси.

Фанаты вывесили в городе негативные плакаты в адрес президента римлян Джеймса Палотты.

«Паллотта, ты – марионетка! С нас хватит!» – говорится на одном из баннеров.

«Рома» – не игрушка. Наша любовь остается, но терпение иссякло», – гласит другой.

Ранее болельщики «Ромы» развесили подобные плакаты по всему Риму и Лондону.