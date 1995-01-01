Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Палотта, ты – марионетка! С нас хватит!» Фанаты «Ромы» протестуют против ухода Де Росси

    Болельщики «Ромы» в Нью-Йорке выразили протест против решения клуба не продлевать контракт с полузащитником Даниэле Де Росси.

    Фанаты вывесили в городе негативные плакаты в адрес президента римлян Джеймса Палотты.

    «Паллотта, ты – марионетка! С нас хватит!» – говорится на одном из баннеров.

    «Рома» – не игрушка. Наша любовь остается, но терпение иссякло», – гласит другой.

    Ранее болельщики «Ромы» развесили подобные плакаты по всему Риму и Лондону.

    • Де Росси выступает за желто-красных с 2001 года.
    • Ранее клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста после окончания сезона в связи с истечением срока контракта.
    • Де Росси провел за «Рому» 615 матчей и забил 63 гола.
    • Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «Зенит».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Борат 23 минуты назад

      федун, ты марионетка!
      с нас хватит!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70632
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru