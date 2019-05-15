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    Calciomercatonews: Де Росси может продолжить карьеру в «Зените»

    Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может оказаться в РПЛ.

    Как сообщает Calciomercatonews, 35-летний футболист может перейти в «Зенит». На это могут повлиять хорошие отношения с хавбеком петербуржцев Клаудио Маркизио.

    Также к Де Росси проявляют интерес «Бока Хуниорс» и клубы из МЛС.

    Ранее полузащитник объявил, что уйдет из римского клуба этим летом после 17 проведенных лет.

    • В составе желто-красных Де Росси стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны. Со сборной Италии выиграл ЧМ-2006.
    • В текущем сезоне футболист провел за «Рому» 22 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercatonews

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    15.05.2019 14:44
    Комментарии38
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Насмешили.

      0
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      Рейтинг: +172

      Шелкопёр 14 часов назад

      Дурной сон Зенита. Клуб итальянских пенсюков. старость - не радость: вечно в лазарете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Tuxuu777 15 часов назад

      Ну и зачем? Зенит всех итальянцев-пенсионеров собрать решил что ли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Spirit_78 16 часов назад

      Нет, слишком стар он для этого.

      0
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      Рейтинг: +33

      S.K.V. 17 часов назад

      Будет с Маркизио одежду шить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +570

      lysenkoff 21 час назад

      Лучше завершай карьеру на красивой ноте.... зачем это.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -4708

      пьяныйхоровод 22 часа назад

      Информационное агенство ОБС вещает ( спонсор агенства продавец семОчек на местном рынке ).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 22 часа назад

      Открутишь крантик-
      получишь результат...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      acor94 23 часа назад

      Хорошее приобретение. Как Маркизио форму наберет, будет самая мощная полузащита в лиге.

      2
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      Рейтинг: +1795

      кошмарик > acor94 17 часов назад

      а что, Маркизио может набрать форму??? в виде шара???

      0
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      Рейтинг: +706

      acor94 > кошмарик 1 час назад

      Когда восстановится после травмы, будет не хуже пенсионера Нобоа.

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      Рейтинг: +5663

      KLIM777 23 часа назад

      да, сейчас в Зенит все перейдут))) Такую ахинею пишут)) Только дятлы будут в это верить) Семаку хлам не нужен)

      5
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