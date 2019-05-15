Calciomercatonews: Де Росси может продолжить карьеру в «Зените»

Насмешили.
Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может оказаться в РПЛ.
Как сообщает Calciomercatonews, 35-летний футболист может перейти в «Зенит». На это могут повлиять хорошие отношения с хавбеком петербуржцев Клаудио Маркизио.
Также к Де Росси проявляют интерес «Бока Хуниорс» и клубы из МЛС.
Ранее полузащитник объявил, что уйдет из римского клуба этим летом после 17 проведенных лет.
- В составе желто-красных Де Росси стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны. Со сборной Италии выиграл ЧМ-2006.
- В текущем сезоне футболист провел за «Рому» 22 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.