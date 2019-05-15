Calciomercatonews: Де Росси может продолжить карьеру в «Зените»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может оказаться в РПЛ.

Как сообщает Calciomercatonews, 35-летний футболист может перейти в «Зенит». На это могут повлиять хорошие отношения с хавбеком петербуржцев Клаудио Маркизио.

Также к Де Росси проявляют интерес «Бока Хуниорс» и клубы из МЛС.

Ранее полузащитник объявил, что уйдет из римского клуба этим летом после 17 проведенных лет.