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    Де Росси решил продолжить карьеру в Серии А. Он отказался переходить в Аргентину и МЛС

    Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение продолжить выступления в Серии А, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

    Ранее римляне отказались продлевать контракт с футболистом, которому в июле исполнится 36 лет. По этой причине он не считает предательством переход в другой итальянский клуб.

    Футболист отклонил предложения «Бока Хуниорс», «Лос-Анджелеса» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Зарплата не является для Де Росси основным фактором. Хавбек будет рассматривать любой проект, который найдет убедительным и, в первую очередь, интересным.

    Ранее сообщалось, что Де Росси итальянцем интересуются «Милан» и «Фиорентина».

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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