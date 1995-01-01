Де Росси решил продолжить карьеру в Серии А. Он отказался переходить в Аргентину и МЛС

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение продолжить выступления в Серии А, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Ранее римляне отказались продлевать контракт с футболистом, которому в июле исполнится 36 лет. По этой причине он не считает предательством переход в другой итальянский клуб.

Футболист отклонил предложения «Бока Хуниорс», «Лос-Анджелеса» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Зарплата не является для Де Росси основным фактором. Хавбек будет рассматривать любой проект, который найдет убедительным и, в первую очередь, интересным.

Ранее сообщалось, что Де Росси итальянцем интересуются «Милан» и «Фиорентина».