Президент «Бока Хуниорс»: «На 99 процентов уверены в подписании Де Росси. В ближайшие дни он прибудет»

В аргентинском «Бока Хуниорс» выразили уверенность, что подпишут полузащитника Даниэле Де Росси. Итальянец летом официально покинул «Рому».

«На 99 процентов уверены, что Де Росси окажется у нас. В ближайшие дни футболист прибудет в Буэнос-Айрес», – сказал президент аргентинцев Даниэль Анхелиси, чьи слова цитирует TyC Sports.