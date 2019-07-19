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    Президент «Бока Хуниорс»: «На 99 процентов уверены в подписании Де Росси. В ближайшие дни он прибудет»

    В аргентинском «Бока Хуниорс» выразили уверенность, что подпишут полузащитника Даниэле Де Росси. Итальянец летом официально покинул «Рому».

    «На 99 процентов уверены, что Де Росси окажется у нас. В ближайшие дни футболист прибудет в Буэнос-Айрес», – сказал президент аргентинцев Даниэль Анхелиси, чьи слова цитирует TyC Sports.

    • Де Росси – воспитанник «Ромы».
    • За основную команду римлян он выступал с 2001 года.
    • По окончании прошлого сезона контракт Даниэле с клубом истек и он стал свободным агентом.

    Источник: TyC Sports

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    19.07.2019 23:44
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