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  • «Рома» – о Де Росси: «Абсолютно фантастическая карьера подходит к финалу»

«Рома» – о Де Росси: «Абсолютно фантастическая карьера подходит к финалу»

7 января 2020, 07:42

Пресс-служба «Ромы» поблагодарила своего бывшего полузащитника Даниэле Де Росси, который накануне объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.

«Абсолютно фантастическая карьера подходит к финалу. Спасибо за невероятные воспоминания, Даниэле», – написано в твиттере римлян.

  • Де Росси – воспитанник «Ромы».
  • В основной команде он выступал с 2002 по 2019 год.
  • Летом он перешел в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента.
  • В нынешнем сезоне 36-летний итальянец сыграл в пяти матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ромы»
Италия. Серия А Рома Бока Хуниорс Де Росси Даниэле
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