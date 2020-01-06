«Рома» – о Де Росси: «Абсолютно фантастическая карьера подходит к финалу»

Пресс-служба «Ромы» поблагодарила своего бывшего полузащитника Даниэле Де Росси, который накануне объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.
«Абсолютно фантастическая карьера подходит к финалу. Спасибо за невероятные воспоминания, Даниэле», – написано в твиттере римлян.
- Де Росси – воспитанник «Ромы».
- В основной команде он выступал с 2002 по 2019 год.
- Летом он перешел в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента.
- В нынешнем сезоне 36-летний итальянец сыграл в пяти матчах.
Una carriera sportiva fantastica giunge al termine.— AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2020
Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele
pic.twitter.com/0JqyucZAT6