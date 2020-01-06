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    «Рома» – о Де Росси: «Абсолютно фантастическая карьера подходит к финалу»

    Пресс-служба «Ромы» поблагодарила своего бывшего полузащитника Даниэле Де Росси, который накануне объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере.

    «Абсолютно фантастическая карьера подходит к финалу. Спасибо за невероятные воспоминания, Даниэле», – написано в твиттере римлян.

    • Де Росси – воспитанник «Ромы».
    • В основной команде он выступал с 2002 по 2019 год.
    • Летом он перешел в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента.
    • В нынешнем сезоне 36-летний итальянец сыграл в пяти матчах.

    Источник: Официальный твиттер «Ромы»

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