Освальдо: «В одном из римских баров меня хотели убить. Попросил Де Росси и Тотти пойти со мной и разобраться»

Бывший нападающий «Ромы» Пабло Освальдо рассказал, что в Риме ему угрожали убийством. Игрок позвал решить вопрос партнеров по команде.
«Однажды в одном из римских баров меня хотели убить в драке. Попросил Франческо Тотти и Даниэле Де Росси пойти со мной и разобраться. Я ведь не тупой.
Тотти был лучшим из тех футболистов, с которыми я играл. Он был настолько хорош, что у него не пахло изо рта. Даже в браке он был счастлив», – цитирует Освальдо Football Italia.
- Освальдо выступал за «Рому» с 2011 по 2013 год (55 матчей в Серии А, 27 голов).
- На счету форварда 14 матчей и четыре гола за сборную Италии.
- Сейчас Освальдо выступает за аргентинский «Банфилд».
Источник: Football Italia