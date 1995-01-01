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    Освальдо: «В одном из римских баров меня хотели убить. Попросил Де Росси и Тотти пойти со мной и разобраться»

    Бывший нападающий «Ромы» Пабло Освальдо рассказал, что в Риме ему угрожали убийством. Игрок позвал решить вопрос партнеров по команде.

    «Однажды в одном из римских баров меня хотели убить в драке. Попросил Франческо Тотти и Даниэле Де Росси пойти со мной и разобраться. Я ведь не тупой.

    Тотти был лучшим из тех футболистов, с которыми я играл. Он был настолько хорош, что у него не пахло изо рта. Даже в браке он был счастлив», – цитирует Освальдо Football Italia.

    • Освальдо выступал за «Рому» с 2011 по 2013 год (55 матчей в Серии А, 27 голов).
    • На счету форварда 14 матчей и четыре гола за сборную Италии.
    • Сейчас Освальдо выступает за аргентинский «Банфилд».

    Источник: Football Italia

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