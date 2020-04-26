Освальдо: «В одном из римских баров меня хотели убить. Попросил Де Росси и Тотти пойти со мной и разобраться»

Бывший нападающий «Ромы» Пабло Освальдо рассказал, что в Риме ему угрожали убийством. Игрок позвал решить вопрос партнеров по команде.

«Однажды в одном из римских баров меня хотели убить в драке. Попросил Франческо Тотти и Даниэле Де Росси пойти со мной и разобраться. Я ведь не тупой.

Тотти был лучшим из тех футболистов, с которыми я играл. Он был настолько хорош, что у него не пахло изо рта. Даже в браке он был счастлив», – цитирует Освальдо Football Italia.