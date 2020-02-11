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Де Росси завершил карьеру из-за дочери

11 февраля 2020, 17:55
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Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Даниеле Де Росси рассказал о причине ухода из «Боки Хуниорс» и завершения карьеры.

«Единственная причина, по которой я завершил карьеру, — моя дочь Гайя осталась в Риме. А это было очень далеко. Сейчас, когда я тренирую, это не так важно, вне зависимости от того, в Триесте или Трапани. Я в одном часу от Рима. В Буэнос-Айресе было 14 часов», – сказал Де Росси.

  • Де Росси – воспитанник «Ромы».
  • В основной команде он выступал с 2002 по 2019 год.
  • Летом он перешел в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента.
  • В нынешнем сезоне 36-летний итальянец сыграл в пяти матчах.
  • 6 января Де России объявил о завершении карьеры.

Источник: GQ Italia
Италия. Серия А Рома Бока Хуниорс Де Росси Даниэле
Комментарии (2)
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gor77
1581435024
"Де России завершил карьеру..." - БРАВО!!!)))))))))))))))))))))) Бомбардир! Срочно верните "МИНУС"!!! Именно для вашего редактора!))))))))
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Hektor 84
1581437367
Де России?
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