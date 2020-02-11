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    Де Росси завершил карьеру из-за дочери

    Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Даниеле Де Росси рассказал о причине ухода из «Боки Хуниорс» и завершения карьеры.

    «Единственная причина, по которой я завершил карьеру, — моя дочь Гайя осталась в Риме. А это было очень далеко. Сейчас, когда я тренирую, это не так важно, вне зависимости от того, в Триесте или Трапани. Я в одном часу от Рима. В Буэнос-Айресе было 14 часов», – сказал Де Росси.

    • Де Росси – воспитанник «Ромы».
    • В основной команде он выступал с 2002 по 2019 год.
    • Летом он перешел в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента.
    • В нынешнем сезоне 36-летний итальянец сыграл в пяти матчах.
    • 6 января Де России объявил о завершении карьеры.

    Источник: GQ Italia

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    11.02.2020 17:55
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 11 февраля 2020, 19:09

      Де России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 11 февраля 2020, 18:30

      "Де России завершил карьеру..." - БРАВО!!!))))))))))))))))))))))
      Бомбардир! Срочно верните "МИНУС"!!!
      Именно для вашего редактора!))))))))

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