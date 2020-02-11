Де Росси завершил карьеру из-за дочери

Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Даниеле Де Росси рассказал о причине ухода из «Боки Хуниорс» и завершения карьеры.

«Единственная причина, по которой я завершил карьеру, — моя дочь Гайя осталась в Риме. А это было очень далеко. Сейчас, когда я тренирую, это не так важно, вне зависимости от того, в Триесте или Трапани. Я в одном часу от Рима. В Буэнос-Айресе было 14 часов», – сказал Де Росси.