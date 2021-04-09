Де Росси госпитализирован с коронавирусом

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси попал в больницу, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.

По информации источника, 37-летнего экс-футболиста госпитализировали в связи с обнаружением у него коронавируса.

Де Росси заразился COVID-19 в расположении сборной Италии, в тренерский штаб которой он вошел в марте.