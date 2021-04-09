Де Росси госпитализирован с коронавирусом

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси попал в больницу, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.
По информации источника, 37-летнего экс-футболиста госпитализировали в связи с обнаружением у него коронавируса.
Де Росси заразился COVID-19 в расположении сборной Италии, в тренерский штаб которой он вошел в марте.
- Полузащитник завершил карьеру в январе 2020 года.
- Он – победитель ЧМ-2006 и вице-чемпион Евро-2012.
- Де Росси будет работать в итальянской сборной как минимум до лета.
Источник: Football Italia