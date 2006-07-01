Отец и Тотти вручили Де Росси награду на прощальной церемонии «Ромы»

«Рома» обыграла «Парму» в заключительном матче Серии А и вышла в Лигу Европы с шестого места.

35-летний полузащитник Даниэле Де Росси вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте последнего матча за клуб.

За 17 сезонов в главной команде «Ромы» он провел 616 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 54 ассиста. Итальянец выиграл Кубок Италии в сезонах-2006/07 и -07/08, Суперкубок-2007.

После матча началась церемония прощания с Де Росси. Футболист вместе с детьми и женой сделал круг почета. Его отец Альберто и экс-капитан команды Франческо Тотти вручили ему статуэтку с игровым номером 16.