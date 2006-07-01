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    Отец и Тотти вручили Де Росси награду на прощальной церемонии «Ромы»

    «Рома» обыграла «Парму» в заключительном матче Серии А и вышла в Лигу Европы с шестого места.

    35-летний полузащитник Даниэле Де Росси вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте последнего матча за клуб.

    За 17 сезонов в главной команде «Ромы» он провел 616 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 54 ассиста. Итальянец выиграл Кубок Италии в сезонах-2006/07 и -07/08, Суперкубок-2007.

    После матча началась церемония прощания с Де Росси. Футболист вместе с детьми и женой сделал круг почета. Его отец Альберто и экс-капитан команды Франческо Тотти вручили ему статуэтку с игровым номером 16.

    Источник: Официальный инстаграм «Ромы»

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    Сегодня, 00:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      Grizli4G 1 час назад

      Как-то нехорошо президент римлян поступил с Де Росси. Сам игрок не прочь был продлить контракт с командой. Можно было руководству подписать с ним соглашение минимум на сезон. Да, игрок уже немолод, но все же опытный и, тем более, столько лет клубу отдал. Легенд надо чтить!

      1
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      Рейтинг: +33

      GSmall 1 час назад

      Твой черёд Зенька)

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