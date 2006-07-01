Отец и Тотти вручили Де Росси награду на прощальной церемонии «Ромы»

Как-то нехорошо президент римлян поступил с Де Росси. Сам игрок не прочь был продлить контракт с командой. Можно было руководству подписать с ним соглашение минимум на сезон. Да, игрок уже немолод, но все же опытный и, тем более, столько лет клубу отдал. Легенд надо чтить!
«Рома» обыграла «Парму» в заключительном матче Серии А и вышла в Лигу Европы с шестого места.
35-летний полузащитник Даниэле Де Росси вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте последнего матча за клуб.
За 17 сезонов в главной команде «Ромы» он провел 616 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 54 ассиста. Итальянец выиграл Кубок Италии в сезонах-2006/07 и -07/08, Суперкубок-2007.
После матча началась церемония прощания с Де Росси. Футболист вместе с детьми и женой сделал круг почета. Его отец Альберто и экс-капитан команды Франческо Тотти вручили ему статуэтку с игровым номером 16.
- Покидая поле, итальянец отдал капитанскую повязку полузащитнику Алессандро Флоренци. В прощальном письме Де Росси написал, что 28-летний воспитанник римлян станет новым капитаном.
- Сообщалось, что чемпион мира-2006 может завершить карьеру. Известно об интересе к нему от «Нью-Йорк Сити», «Боки Хуниорс», «Зенита», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
#DDR16 pic.twitter.com/yqyq21h85L— AS Roma (@OfficialASRoma) 26 мая 2019 г.