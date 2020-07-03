Журналист Романо: «Фиорентина» выбрала Де Росси на пост тренера»

Руководство «Фиорентины» планирует назначить на пост главного тренера бывшего игрока «Ромы» Даниэле Де Росси. Информацию сообщил Фабрицио Романо.
«Де Росси выбран следующим тренером «Фиорентины», – написал инсайдер.
- Последним клубом Де Росси как игрока был аргентинский «Бока Хуниорс» (2019 год).
- За «Рому» итальянец выступал с 2002 по 2019 год.
- «Фиорентина» в Серии А идет 14-й.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.