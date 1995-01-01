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    Журналист Романо: «Фиорентина» выбрала Де Росси на пост тренера»

    Руководство «Фиорентины» планирует назначить на пост главного тренера бывшего игрока «Ромы» Даниэле Де Росси. Информацию сообщил Фабрицио Романо.

    «Де Росси выбран следующим тренером «Фиорентины», – написал инсайдер.

    • Последним клубом Де Росси как игрока был аргентинский «Бока Хуниорс» (2019 год).
    • За «Рому» итальянец выступал с 2002 по 2019 год.
    • «Фиорентина» в Серии А идет 14-й.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

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