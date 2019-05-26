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Даниэле Де Росси
Статистика
Даниэле Де Росси - статистика
Завершил карьеру
24 июля 1983 (43), Рим
#16 | Полузащитник
185 см | 83 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Италии 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок Италии 2008
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
15
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
26.05.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0 : 0
18.05.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2 : 0
12.05.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 0
13.04.2019
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 1
06.04.2019
Рома
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 2
03.04.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 4
31.03.2019
Наполи
1' - 82'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
3 : 0
02.03.2019
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2 : 3
23.02.2019
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 1
18.02.2019
Болонья
Был в запасе
73'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0 : 3
08.02.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1 : 1
03.02.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3 : 3
27.01.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3 : 2
16.12.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
1 : 1
28.10.2018
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 2
06.10.2018
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
3 : 1
29.09.2018
Лацио
1' - 74'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
4 : 0
26.09.2018
Фрозиноне
1' - 81'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
23.09.2018
Рома
1' - 90'
30'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 2
16.09.2018
Кьево
Был в запасе
78'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 1
31.08.2018
Рома
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 3
27.08.2018
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 1
19.08.2018
Рома
1' - 90'
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