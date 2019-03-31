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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 31 марта 2019
Рома
31.03.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
45+4'
Д. Перотти (П)
2'
А. Милик
50'
Д. Мертенс
55'
С. Верди
81'
А. Юнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Перотти
82'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Де Росси
82'
81'
ГОЛ! 1:4!
А. Юнес
74'
Замена
А. Юнес
️️️️
С. Верди
68'
Замена
К. Малку
️️️️
Э. Хюсай
Желтая карточка
А. Коларов
66'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
П. Шик
63'
58'
Замена
А. Унас
️️️️
Д. Мертенс
55'
ГОЛ! 1:3!
С. Верди
Пас отдал
Ф. Руис
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Перотти
45'
+4
43'
Желтая карточка
А. Милик
Желтая карточка
Э. Джеко
37'
Желтая карточка
К. Манолас
37'
17'
Желтая карточка
Н. Максимович
Желтая карточка
П. Шик
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
С. Верди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
4-3-3
1
Ольсен
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
18
Сантон
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
16
Де Росси
14
Шик
8
Перотти
10
Джеко
4-2-1-3
1
Мерет
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
6
Мариу Руй
25
Аллан
8
Руис
90
Верди
10
Мертенс
30
Милик
7
Кальехон
8
Перотти
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Перотти
14
Шик
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
14
Шик
16
Де Росси
7
Ундер
7
Ундер
16
Де Росси
4
Хюсай
24
Малку
24
Малку
4
Хюсай
90
Верди
8
Юнес
8
Юнес
90
Верди
10
Мертенс
96
Унас
96
Унас
10
Мертенс
Остались в запасе
Рома
Наполи
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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