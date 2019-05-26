Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 26 мая 2019
Рома
26.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Парма
35'
Л. Пеллегрини
89'
Д. Перотти
86'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
ГОЛ! 2:1!
Д. Перотти
Пас отдал
Д. Ундер
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
Жервиньо
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
78'
Желтая карточка
Д. Перотти
41'
38'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-1-3-2
83
Миранте
11
Коларов
15
Жуан
17
Фасио
24
Флоренци
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
15
Пасторе
7
Пеллегрини
10
Джеко
8
Перотти
4-1-3-1-1
1
Фраттали
5
Гальоло
18
Гобби
2
Якопони
22
Алвеш
4
Штулац
6
Дези
33
Куцка
93
Спрокати
27
Жервиньо
9
Чераволо
Остались в запасе
Рома
Парма
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Маттео Скоццарелла
ОП
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Рома - Парма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Парма
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+