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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 19 августа 2018
Торино
19.08.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Рома
89'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
90'
Желтая карточка
Э. Джеко
89'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Клюйверт
Замена
Р. Сориано
️️️️
Т. Ринкон
86'
84'
Желтая карточка
А. Флоренци
Замена
Бремер
️️️️
А. Иццо
79'
76'
Замена
П. Шик
️️️️
Х. Пасторе
70'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Ундер
60'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
Я. Фальке
57'
30'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
О. Эйна
️️️️
Л. Де Сильвестри
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
8
Мейте
33
Базелли
8
Ринкон
7
Беренгер
44
Фальке
11
Белотти
4-2-3-1
1
Ольсен
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
11
Коларов
16
Де Росси
8
Строотман
7
Ундер
15
Пасторе
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
4
Иццо
3
Бремер
3
Бремер
4
Иццо
29
Де Сильвестри
34
Эйна
34
Эйна
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
21
Сориано
21
Сориано
8
Ринкон
7
Ундер
19
Клюйверт
19
Клюйверт
7
Ундер
92
Эль-Шаарави
4
Кристанте
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
15
Пасторе
14
Шик
14
Шик
15
Пасторе
Остались в запасе
Торино
Рома
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Торино - Рома
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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