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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 23 сентября 2018
Болонья
23.09.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Рома
36'
Ф. Матиелло
59'
Ф. Сантандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
Желтая карточка
С. Де Майо
90'
+3
Желтая карточка
И. Мбайе
90'
+1
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Сантандер
82'
79'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Д. Фальчинелли
68'
64'
Замена
А. Коларов
️️️️
Ф. Фасио
63'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
И. Мбайе
️️️️
М. Сванберг
61'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Д. Фальчинелли
59'
59'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Клюйверт
54'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Б. Кристанте
ГОЛ! 1:0!
Ф. Матиелло
Пас отдал
С. Де Майо
36'
33'
Желтая карточка
Б. Кристанте
30'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
29
Антонио Калабрезе
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-4-3
1
Скорупски
5
Данило
87
Де Майо
14
Матиелло
32
Сванберг
21
Джемаили
6
Надь
7
Крейчи
11
Фальчинелли
9
Сантандер
29
Калабрезе
4-2-2-2
1
Ольсен
24
Флоренци
17
Фасио
5
Маркано
44
Манолас
4
Кристанте
16
Де Росси
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
8
Перотти
10
Джеко
32
Сванберг
15
Мбайе
15
Мбайе
32
Сванберг
9
Сантандер
21
Дестро
21
Дестро
9
Сантандер
11
Фальчинелли
30
Оквонкво
30
Оквонкво
11
Фальчинелли
17
Фасио
11
Коларов
11
Коларов
17
Фасио
4
Кристанте
15
Пасторе
15
Пасторе
4
Кристанте
19
Клюйверт
7
Ундер
7
Ундер
19
Клюйверт
Остались в запасе
Болонья
Рома
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
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