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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 28 октября 2018
Наполи
28.10.2018, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Рома
90'
Д. Мертенс
14'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
90'
80'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
80'
Желтая карточка
Р. Ольсен
68'
Желтая карточка
К. Манолас
58'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
55'
Желтая карточка
Э. Джеко
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Д. Ундер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Руис
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
4-2-3-1
1
Ольсен
18
Сантон
15
Жуан
44
Манолас
11
Коларов
16
Де Росси
15
Н'Зонзи
7
Ундер
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Наполи
Рома
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Рома
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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