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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 31 августа 2018
Милан
31.08.2018, пятница, 21:30
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Рома
40'
Ф. Кессье
90+5'
П. Кутроне
59'
Ф. Фасио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
ГОЛ! 2:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Г. Игуаин
90'
+5
88'
Желтая карточка
Д. Де Росси
77'
Желтая карточка
Б. Кристанте
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фасио
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кессье
Пас отдал
Р. Родригес
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
37
Мусаккио
2
Калабрия
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
7
Бонавентура
10
Сусо
9
Игуаин
3-2-2-1-2
1
Ольсен
17
Фасио
11
Коларов
5
Маркано
2
Карсдорп
44
Манолас
15
Н'Зонзи
16
Де Росси
15
Пасторе
10
Джеко
14
Шик
Остались в запасе
Милан
Рома
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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