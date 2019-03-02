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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 02 марта 2019
Лацио
02.03.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Рома
12'
Ф. Кайседо
73'
Ч. Иммобиле (П)
89'
Д. Катальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
90'
+3
Вторая желтая
А. Коларов
90'
+3
Желтая карточка
А. Коларов
Желтая карточка
Ш. Раду
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Д. Катальди
90'
ГОЛ! 3:0!
Д. Катальди
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
89'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
77'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Иммобиле
73'
72'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
С. Лулич
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Х. Корреа
12'
5'
Желтая карточка
Жуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
26
Раду
15
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
10
Кайседо
32
Корреа
4-3-2-1
1
Ольсен
24
Флоренци
17
Фасио
15
Жуан
11
Коларов
16
Де Росси
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Лацио
Рома
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Рома
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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