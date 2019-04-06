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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 06 апреля 2019
Сампдория
06.04.2019, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Рома
75'
Д. Де Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
Желтая карточка
М. Габбиадини
88'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Росси
43'
Желтая карточка
А. Коларов
42'
Желтая карточка
П. Шик
Желтая карточка
Р. Сапонара
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
26
Тонелли
2
Андерсен
7
Сала
14
Виейра
17
Линетти
26
Прат
17
Сапонара
27
Квальярелла
92
Дефрель
4-3-2-1
83
Миранте
2
Карсдорп
17
Фасио
44
Манолас
11
Коларов
4
Кристанте
16
Де Росси
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
14
Шик
Остались в запасе
Сампдория
Рома
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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