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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 12 мая 2019
Рома
12.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
79'
А. Флоренци
90+2'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Ундер
90'
+2
Желтая карточка
А. Коларов
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Флоренци
Пас отдал
Э. Джеко
79'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
75'
74'
Желтая карточка
Э. Джан
Желтая карточка
Э. Джеко
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
4-2-3-1
83
Миранте
17
Фасио
11
Коларов
44
Манолас
24
Флоренци
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
4-1-3-2
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
4
Касерес
37
Спинаццола
23
Джан
7
Куадрадо
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Роналду
21
Дибала
Остались в запасе
Рома
Ювентус
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Матеус Перейра
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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