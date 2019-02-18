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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 18 февраля 2019
Рома
18.02.2019, понедельник, 22:30
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
55'
А. Коларов (П)
73'
Ф. Фасио
84'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
Желтая карточка
К. Манолас
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Дийкс
84'
ГОЛ! 2:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Р. Сориано
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фасио
Пас отдал
Д. Де Росси
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Коларов
55'
43'
Желтая карточка
С. Эдера
Желтая карточка
А. Флоренци
40'
Желтая карточка
Б. Кристанте
34'
24'
Желтая карточка
Э. Пульгар
12'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Болонья
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-3-2-1
1
Ольсен
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-1-2-1-2
1
Скорупски
15
Мбайе
22
Хеландер
5
Данило
35
Дийкс
5
Пульгар
21
Сориано
15
Поли
11
Сансоне
20
Эдера
9
Сантандер
Остались в запасе
Рома
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Рома - Болонья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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