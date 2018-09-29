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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 29 сентября 2018
Рома
29.09.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
45'
Л. Пеллегрини
71'
А. Коларов
86'
Ф. Фасио
67'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
ГОЛ! 3:1!
Ф. Фасио
Пас отдал
Л. Пеллегрини
86'
Замена
Жуан
️️️️
А. Флоренци
83'
81'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Лулич
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Д. Де Росси
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Коларов
71'
70'
Желтая карточка
М. Бадель
67'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
66'
Желтая карточка
Э. Джеко
62'
Желтая карточка
Р. Ольсен
55'
54'
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Пароло
53'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Альберто
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
45'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Х. Пасторе
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ольсен
11
Коларов
17
Фасио
44
Манолас
24
Флоренци
18
Сантон
16
Де Росси
15
Н'Зонзи
92
Эль-Шаарави
15
Пасторе
10
Джеко
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Касерес
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
24
Флоренци
15
Жуан
15
Жуан
24
Флоренци
16
Де Росси
4
Кристанте
4
Кристанте
16
Де Росси
15
Пасторе
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
15
Пасторе
16
Пароло
47
Бадель
47
Бадель
16
Пароло
18
Альберто
32
Корреа
32
Корреа
18
Альберто
19
Лулич
10
Кайседо
10
Кайседо
19
Лулич
Остались в запасе
Рома
Лацио
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Рома - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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