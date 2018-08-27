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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 27 августа 2018
Рома
27.08.2018, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 3
Завершен
Аталанта
2'
Х. Пасторе
60'
А. Флоренци
82'
К. Манолас
19'
Т. Кастань
22'
Э. Ригони
38'
Э. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
ГОЛ! 3:3!
К. Манолас
82'
81'
Желтая карточка
Б. Джимсити
ГОЛ! 2:3!
А. Флоренци
Пас отдал
Э. Джеко
60'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
58'
38'
ГОЛ! 1:3!
Э. Ригони
Пас отдал
М. Пашалич
22'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ригони
Пас отдал
Д. Сапата
19'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кастань
ГОЛ! 1:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Д. Ундер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
24
Флоренци
16
Де Росси
4
Кристанте
7
Пеллегрини
15
Пасторе
7
Ундер
10
Джеко
3-2-2-2-1
95
Голлини
19
Паломино
23
Манчини
6
Джимсити
21
Кастань
6
Аднан
14
Вальзаниа
32
Пессина
24
Ригони
8
Пашалич
91
Сапата
Остались в запасе
Рома
Аталанта
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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